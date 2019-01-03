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Огнестрельное оружие. Архивное фото

Настоящий "деревенский детектив" развернулся у заповедника "Нижний Прут"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Увлекательный сюжет для фильма - преступление, погоня и поимка злоумышленников - все произошло на юге Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Уголовного дела стоило трем жителям села Вэлень Кагульского района свежее мясо кабана.

Ружье, архивное фото
CC0 / sluehr3g
Охота пуще неволи – на границе задержали стрелка

По данным пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы, в среду близ научного заповедника "Нижний Прут" пограничники заметили машину, державшую путь со стороны границы вглубь страны. Недалеко от железной дороги автомобиль остановился, из него вышли трое человек. Двое из них вытащили из багажника тушу дикого кабана с колотыми ранами и направились в село Вэлень, а водитель на авто продолжил путь.

Услышав оклик пограничников, браконьеры бросили тушу животного и попытались убеждать, но их быстро догнали, а затем доставили в отделение Погранполиции. Оказалось, что двое из трех браконьеров ранее привлекались к ответственности за незаконную охоту в тех же местах – в заповеднике "Нижний Прут".

Всем троим грозит тюремное заключение до трех лет.

Теги:
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