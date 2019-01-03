Взрыв газа в Каушанском районе - есть жертвы

Хозяина частного дома с ожогами на ногах госпитализировали после разрушительного взрыва.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Мужчина 37-ми лет получил травмы из-за взрыва газа в баллоне.

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Взрыв газового баллона в селе Копанка

Печальный инцидент произошел в четверг около 18.00 в селе Копанка Каушанского района.

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Взрыв газового баллона в селе Копанка

"Взрыв, произошедший из-за неправильного обращения с установленным в доме газовым баллоном, разрушил часть жилого строения. Хозяин получил ожоги семи процентов поверхности тела, пострадали ноги. Мужчину госпитализировали", - сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Взрыв газового баллона в селе Копанка

Дом, где произошел взрыв, обследовали спасатели. Других людей, а также животных там не обнаружено.