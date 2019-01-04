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Газовый баллон

Взрыв в молдавском селе накануне Рождества: мужчина получил ожоги - фото

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
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Из-за взрыва пострадал частный дом в Каушанском районе, хозяина доставили в больницу с ожогами.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Счастливый случай уберег сельчанина в Молдове от пожара в родном доме, но не спас от взрыва – мужчина получил ожоги.

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© Photo : Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Инцидент произошел в селе Копанка Каушанского района. Причина взрыва – неправильное обращение с газовым баллоном, сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Мужчина 37-ми лет получил ожоги семи процентов тела и был госпитализирован. Из-за взрыва в доме выбило стекла, пострадали и некоторые участки стен и перекрытий.

Обстоятельства происшествия расследуются.

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Теги:
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