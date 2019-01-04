Взрыв в молдавском селе накануне Рождества: мужчина получил ожоги - фото

Из-за взрыва пострадал частный дом в Каушанском районе, хозяина доставили в больницу с ожогами.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Счастливый случай уберег сельчанина в Молдове от пожара в родном доме, но не спас от взрыва – мужчина получил ожоги.

© Photo : Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области Чудесное спасение: под завалами в Магнитогорске нашли живым грудничка - видео

Инцидент произошел в селе Копанка Каушанского района. Причина взрыва – неправильное обращение с газовым баллоном, сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Мужчина 37-ми лет получил ожоги семи процентов тела и был госпитализирован. Из-за взрыва в доме выбило стекла, пострадали и некоторые участки стен и перекрытий.

Обстоятельства происшествия расследуются.