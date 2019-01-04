Прошли обыски в полиции на Чеканах, троих сотрудников задержали

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. В пятницу утром офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в Инспекторате полиции столичного сектора Чеканы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски в Молдове: найдена крупная сумма денег

На данный момент известно, что проверки были проведены внезапно в связи с подозрением трех полицейских в коррупции.

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"Задержаны трое полицейских. Речь идет о начальнике участка, оперативном работнике и участковом. Их подозревают в вымогательстве двух тысяч евро у трех мужчин. За взятку правоохранители обещали мужчинам закрыть уголовное дело, которое было заведено на них по факту ограбления, которое произошло в конце 2018 года", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По данным следствия, один из подозреваемых связался с мужчинами и сообщил им, что на них написали заявление по факту кражи мобильного телефона. Также он предложил "замять" уголовное дело в замен на деньги.

Далее эти полицейские попали под внимание офицеров НАЦ. После чего подозреваемым под контролем были переданы деньги в два транша.

Все трое задержаны на 72 часа, в их кабинетах прошли обыски. Если их вина будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.