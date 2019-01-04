Молдова "в законе" - громкие преступления пятницы

Кражи из багажа пассажиров аэропорта, нелегальное хранение оружия, контрабанда - об этих и других преступлениях в Молдове стало известно в пятницу.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Сотрудникам полиции удалось раскрыть преступную группировку, занимавшуюся кражей вещей из багажа авиапассажиров.

Спецоперация в аэропорту

Задержание провели в Международном аэропорту Кишинева - преступную группировку обезвредили утром 3 января.

© Fotolia / Sebra Законы Молдовы "переехали" на другой ресурс

Обвиняемыми оказались двое граждан Молдовы в возрасте 22 и 30 лет. Один из них - сотрудник компании, которая занимается погрузкой и разгрузкой багажа в аэропорту. Роль второго заключалась в сбыте краденного.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники действовали только на стамбульских рейсах, похищая из багажа мелкие дорогие предметы: телефоны, часы и другие гаджеты. Уже известны личности нескольких человек, которым были проданы украденные вещи.

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Полиция сейчас ищет всех, кто мог пострадать от действий потрошителей чемоданов.

Обвиняемые задержаны на 72 часа. Им грозит штраф от 650 до 1350 условных единиц, общественные работы (180-240 часов) или тюремный срок до четырех лет.

Прятали контрабанду среди другого товара

Владелец нескольких торговых точек в столице уличен в контрабанде. Прокуроры обнаружили на его складе текстильные изделия без документов о происхождении.

Как сообщили в Таможенной службе, обыски провели после того, как в Джурджулештах остановили грузовик. Его, согласно оперативной информации, использовали для перевозки контрабандных товаров. Авто остановили на таможне "Крикова". При проверке транспортного средства обнаружены более 700 килограммов белья, которое везли из Турции контрабандой.

Стоимость товара превышает три миллиона леев. Большинство изделий имели маркировку известных брендов.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Вооруженные до зубов

Двоих уроженцев Чимишлии 22 и 24 лет поймали за совершении квартирной кражи. В ходе обысков у них нашли целый арсенал оружия, которым задержанные владели незаконно.

По данным следствия, преступление совершили в октябре 2018 года. В полицию обратился 47-летний пострадавший, который сообщил, что из его квартиры вынесли ценности на сумму около 200 тысяч леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 3 января дом подозреваемых обыскали полицейские. При проверке нашли почти три сотни патронов, шесть единиц огнестрельного оружия и другие предметы.

Рассказывая о происхождении боеприпасов, нарушители путались в показаниях, а в итоге заявили, что получили все от человека, который уже умер.

Ранее молодых людей уже судили за хулиганство и браконьерство.

Задержан подозреваемый в краже из Кафедрального собора

Полиции удалось задержать мужчину, который предположительно напал на привратника Кафедрального собора в Кишиневе и совершил ограбление.

Детали ограбления Кафедрального собора: у полиции есть подозреваемый>>>

Подозреваемому 34 года, он из Кантемирского района, ранее был осужден за другие правонарушения. При задержании у него нашли доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления, - написал на своей странице в соцсети Faceook заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.