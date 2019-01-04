В Кишиневе задержали потрошителей чемоданов авиапассажиров - видео

Преступный дуэт "работал" только на определенных рейсах. Потрошители чемоданов забирали из багажа пассажиров аэропорта самое ценное.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Правоохранительные органы сообщили о задержании двоих мужчин, обвиняемых в кражах из багажа пассажиров Международного аэропорта Кишинева.

"Спустя две недели слежки и оперативного анализа раскрыта деятельность преступной группировки, члены которой занимались кражей ценных вещей из багажа пассажиров Международного аэропорта Кишинева. Воры работали исключительно на стамбульских рейсах", - сообщили в Погранполиции.

Наживой становились не очень крупные, но дорогие вещи – мобильные телефоны, гаджеты, часы и многое другое.

Спецоперацию провели в аэропорту Кишинева в четверг, 3 января.

"Среди задержанных двое граждан Молдовы 22 и 30 лет. Один из них – сотрудник компании, которая занимается предоставлением услуг handling по погрузке и разгрузке багажа в аэропорту. Второй задержанный занимался сбытом ворованных вещей", - отметили в Погранполиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех тех, кому были проданы ворованные вещи. Следствие продолжается.

Злоумышленников задержали на 72 часа. Им предъявлено обвинение в краже. Закон предусматривает за это штраф от 650 до 1350 условных единиц (32,5 – 67,5 тысячи леев, то есть приблизительно 2-4 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка), неоплачиваемый труд в пользу общества (180-240 часов) или тюремный срок до 4 лет.