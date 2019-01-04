Человеческий череп в центре Кишинева нашел прохожий – подробности

Ситуацию во внутренней и внешней политике, двусторонние отношения, реализацию существующих договоренностей обсудили молдавский лидер и российский дипломат.

Преступный дуэт "работал" только на определенных рейсах. Потрошители чемоданов забирали из багажа пассажиров аэропорта самое ценное.

Румынский президент рассказал о своих планах на 2019 год, в конце которого в этой стране должны пройти новые выборы главы государства.