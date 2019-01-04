Человеческий череп в центре Кишинева нашел прохожий – подробности

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Человеческий череп нашел рабочий на территории управления сигнализации и телекоммуникаций госпредприятия "Железная дорога Молдовы", сообщает sputnik.md.
Мужчина обратился в единую службу спасения "112". На место прибыла опергруппа инспектората полиции и судмедэксперт.
Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что на черепе нет признаков насилия.
Полицейским предстоит установить обстоятельства, каким образом череп попал на территорию предприятия "Железная дорога Молдовы".