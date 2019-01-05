Два страшных ДТП произошли в Кишиневе – погибла женщина

Итоги минувшей ночи в Кишиневе – летальный исход на дороге, три смятых автомобиля и один уснувший за рулем водитель.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Женщина погибла в Кишиневе на Ботанике в ночь на субботу – ее сбил легковой автомобиль марки Nissan.

© Photo : Пресс-служба МЧС РФ Пока вы спали: ДТП в Приднестровье, опознание тел в Магнитогорске и фото с Луны

Не успел затормозить

Трагедия произошла на улице Грэдина Ботаникэ. Патрульные инспекторы установили, что женщины переходила дорогу в неположенном месте. Водитель же автомобиля ехал с большой скоростью и не успел вовремя затормозить. Его задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств ДТП, сообщают местные СМИ.

Уснул за рулем?

Еще одна авария произошла в ночь на субботу на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Чуфля. У здания бывшей гостиницы "Националь" столкнулись сразу три автомобиля.

Водитель, управлявший автомобилем марки "Volvo" влетел на скорости на территорию автостоянки, где протаранил два других автомобиля "Mercedes" и "Toyota Prius". От сильного удара машина "Volvo" перевернулась. К счастью, водитель серьезно не пострадал. Очевидцы отмечают, что он уснул за рулем.