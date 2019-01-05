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Православный храм, архивное фото.

Дефицит праведников - в Молдове обкрадывают храмы перед Рождеством

© Sputnik / Ilya Timin
Происшествия
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Инцидент в Каушанском районе, где из сельского храма вынесли все ценное, что увидели, заставляет снова вспомнить о недавнем вероломстве в кафедральном соборе в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Период зимних праздников, среди которых также и главное для христиан духовное событие – Рождество – в Молдове на сей раз ознаменованы громкими преступлениями, связанными с православными храмами.

Наручники
CC0 / Pixabay / 4711018
Молдова "в законе" - громкие преступления пятницы

Вовремя напился, но невовремя забылся

Так, например, стало известно о краже в селе Каинары Каушанского района – 31-летний мужчина вынес из местного храма калачи, муку, сладости и другие продукты питания, а также серебряные и золотые нательные крестики с цепочками.

Дело в том, что этого человека, принимавшего участие в отпевании покойного, случайно оставили в храме и заперли дверь. Почему мужчина вовремя не покинул место культа, доподлинно не известно. Можно предположить, что он изрядно напился, – так как, по словам, соседей, страдает алкоголизмом, – и после окончания обряда оказался нетранспортабелен.

Как бы там ни было, проснувшись, он взял все, что мог унести из предметов, представляющих ценность, и покинул храм. Причем, непонятно почему мужчина сразу же направился к местной примарии. Именно там, на лестнице перед входом в здание, он оставил украденное и решил вернуться в церковь, чтобы украсть еще что-нибудь. По дороге его задержали и сдали в полицию.

Кафедральный собор
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Детали ограбления Кафедрального собора: у полиции есть подозреваемый

Судьба краденого из кафедрального собора

Многих не на шутку взволновало и произошедшее недавно ограбление Рождественского кафедрального собора в Кишиневе. Полиции уже удалось задержать мужчину, который предположительно напал на 79-летнего привратника в момент, когда тот открывал двери храма. Неизвестный человек атаковал его со спины, сильно ударив тупым предметом. Злоумышленник разбил стекло на одной из икон и украл ее, а также множество золотых украшений, которые были подарены храму прихожанами.

Подозреваемому 34 года, он из Кантемирского района, ранее был осужден за другие правонарушения. При задержании у мужчины нашли доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления, сообщил в соцсетях заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.

Вор
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В Молдавской митрополии отметили, что пострадавший привратник по имени Василий был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию Института скорой помощи. Представители православного клира глубоко возмущены произошедшим и подчеркнули, что это не первый случай таких кощунственных краж. Служителей храмов призвали быть более внимательными, при обеспечении безопасности святых мест. При появлении подозрительных лиц близ храмов рекомендуется сообщать об этом в полицию.

"В надежде на то, что такие случаи не повторятся, а виновные в этих преступлениях покаются и исправятся, мы призываем вас сохранять внутренний мир и провести в посту и молитве этот подготовительный период к Рождеству Христову", - отмечено в пресс-сообщении Митрополии Молдовы.

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Теги:
нападение, церковь, храм, кража
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