Опубликована запись переговоров пилота Airbus, экстренно севшего в Кишиневе

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Авторы авиационного блога Runway08 опубликовали в интернете запись переговоров пилота пассажирского самолета, который совершил экстренную посадку в Кишиневе.

Сегодня, 5 января, самолет Airbus A320 с бортовым номером ER-00001 авиакомпании "Flyone" всего через несколько минут после взлета прервал полет в Москву и вернулся в Кишинев, где совершил экстренную посадку. Как сообщает блог, на борту возникла техническая неисправность. Авторы блога опубликовали в сети интернет запись переговоров пилота аварийного самолета с диспетчерами. На записи диспетчер спрашивает, какого рода возникла проблема и потребуется ли экстренная помощь при посадке. Пилот отвечает, что в помощи нет необходимости и что самолет будет садиться в нормальном режиме.

Командир экипажа принял решение прервать полет в аэропорт Внуково и вернуться в Кишинев. Самолет совершил разворот, войдя в воздушное пространство Украины и благополучно приземлился в Кишиневе.

О характере технической неисправности официально не сообщается. Авторы блога утверждают, что по их данным, речь шла о неисправности закрылка на одном из крыльев самолета. После устранения неисправности инженерами самолет совершил тестовый полет, пишет Runway08.