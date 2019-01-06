В Приднестровье нашли водителя, сбившего ребенка в новогодний вечер

В Приднестровье дни с 30 декабря до 7 января признаны официальными выходными, однако правоохранители несут свою службу - они нашли автомобилиста, скрывшегося с места ДТП накануне Нового года.

ТИРАСПОЛЬ, 6 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские правоохранители установили личность водителя, который накануне новогодней ночи в селе Глиное (Слободзейский район) сбил 10-летнего велосипедиста.

"Водителем оказался 19-летний житель села Глиное. Он пояснил, что был ослеплен фарами встречной машины и не заметил велосипедиста. Сбив ребенка, он испугался ответственности и уехал", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

По окрашенным отколовшимся фрагментам, которые были обнаружены на месте ДТП, удалось найти и автомобиль правонарушителя.

© Photo : Пресс-служба МЧС РФ Пока вы спали: ДТП в Приднестровье, опознание тел в Магнитогорске и фото с Луны

Машина помещена на штраф-площадку.

ДТП произошло возле магазина "Перекресток". Юный сельчанин передвигался на велосипеде в попутном направлении по обочине проезжей части, когда его сбили. В результате ребенок получил различные телесные повреждения.

В травматологическое отделение Слободзейской центральной больницы мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лба и обоих коленных суставов.

По факту ДТП проводится разбирательство.