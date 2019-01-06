Детали ДТП на Хынчештской трассе: в больнице скончался 12-летний мальчик

ДТП произошло вблизи села Бозиень на трассе Хынчешть-Чимишлия: погиб 12-летний мальчик, девять пассажиров маршрутки находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Серьезная авария произошла примерно в 12.00 на Хынчештской трассе. Маршрутка с пассажирами, которая ехала из Гура Галбеней в Кишинев, врезалась в дерево.

"Водитель не адаптировал свою скорость к погодным условиям, не справился с управлением, в итоге - машину занесло, маршрутка врезалась в дерево", - рассказали в пресс-служба Национального инспектората по патрулированию.

После случившегося десять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степенями тяжести, однако дорогу в больницу выдержали не все: в приемном покое Хынчештской больницы скончался 12-летний мальчик. Его мама в данный момент находится в реанимации.