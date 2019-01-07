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Малые когтистые выдра

Экстремальное шоу: в центре Тирасполя в фонтане выловили водяную крысу

© AP Photo / Arne Dedert/dpa via AP
Происшествия
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Видео того, как было поймано дикое животное, и как распорядились его судьбой спасители, выставил в соцсети один из местных зоозащитников.

ТИРАСПОЛЬ, 7 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В один из фонтанов города Тирасполя упала водяная крыса. Осталось неизвестным, сколько она находилась в воде, пока ей не пришли на помощь спасатели, но когда ее выловили, крыса явно была измождена. Видео того, как экстремально происходил вылов дикого животного, и как с ним поступили в дальнейшем, выставил в соцсети один из участников событий, зоозащитник Дмитрий Белоусов.

"Адреналин!", - прокомментировал один из безымянных спасателей после того, как животное удалось выловить сетью, так как именно на него оно кинулось в испуге, когда выскочило из-подо льда. 

Как рассказал Дмитрий Белоусов, 5 января вечером поступила информация о том, что в один из тираспольских фонтанов упала не то выдра, не то нутрия, не то водяная крыса, и не может выбраться. Прохожие дети подкармливали ее.

"Утром зоозащитники и охотники объединились и выловили ее в усилии спасти животное от неминуемой гибели, поскольку в бассейне, откуда она не могла выбраться, ей угрожала смерть от голода", - пояснил он.

Животное выпустили в естественную среду, проделав отверстие в озере, находящемся рядом с одним из тираспольских рынков. Бедный зверек заплетающимися лапами семенил по льду озера, очевидно, измотавшись от голодного плена в городском бассейне.

Теги:
Приднестровье, крыса, Тирасполь
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