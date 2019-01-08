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Нож, архивное фото.

Молдова "в законе" - громкие преступления начала недели

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Происшествия
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Изнасилование подростка, наркокурьер в Кишиневе и убийство на Рождество - узнайте о преступлениях и трагедиях начала текущей недели.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. В Кишиневе был задержан мужчина, который шел по улице с двумя сумками, доверху набитыми наркотиками.

Мирча Греку
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Неадекват оказался наркокурьером

Предполагаемого дилера задержали во вторник на улице Армянской сотрудники Национального инспектората патрулирования. Внимание на мужчину обратили из-за его нестандартного поведения. Документов при нем, кстати, не оказалось. Когда патрульные попросили его открыть сумки, подозреваемый положил ношу на землю, открыл фермуары и принялся бежать, но его быстро догнали.

В сумках задержанного нашли наркотики, расфасованные по пакетам, которые были предназначены для закладок на территории Кишинева. Наркокурьером оказался 24-летний житель Тирасполя, в данный момент он находится под следствием.

Такси
CC0 / Pixabay / emkanicepic
Изнасилование под "шашечкой": задержан таксист, надругавшийся над пассажиркой

Что бывает, когда мать оставляет детей

В Молдове произошло счастливое воссоединение 35-летней гражданки Румынии и двух ее маленьких дочерей. Правда, этому предшествовало страшное происшествие – в селе Скинень Васлуйского уезда 1 января 2019 года 34-летний сожитель женщины изнасиловал 13-летнюю дочь своей партнерши. Мать, узнав об этом, обратилась в полицию. Мужчину почти сразу задержали, и он уже признал свою вину. Известно, что в последнее время женщина проживала в Молдове. Обеих дочерей не с кем было оставить, и их отправили к матери в РМ. Теперь женщина приняла решение вернуться вместе с детьми домой.

Поножовщина на Рождество

В селе Хрубна Ноуэ Фалештского района в ночь на 8 января женщина зарезала своего 32-летнего сожителя. Они жили вместе три года и растили годовалого ребенка.

Известно, что мужчина вернулся домой пьяным и начал ссориться со своей 21-летней возлюбленной.

В разгар ссоры он ударил ее кулаком по лицу и схватился за нож, пригрозив, что зарежет. Испугавшись, женщина выхватила у него из рук нож и дважды ударила обидчика. Мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана на 72 часа.

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Теги:
убийство, наркокурьер, изнасилование
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