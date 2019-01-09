Шокирующий фотофакт - в Кишиневе разрушили историческое здание

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Кишиневе снесли старинный двухэтажный дом по адресу Колумна 88, сообщил в соцсетях горожанин Михаил Орлов.
"Реставрация" по-кишиневски
По его словам, согласно документам, это здание, возведенное в конце XIX века, значится в реестре памятников архитектуры местного значения и подлежало реставрации.
"Перед Новым годом я сфотографировал это здание, закрытое со стороны прохода высоким забором и баннером на фоне комплекса "Old Town", а пятого января мне позвонили и сказали, что здание уже частично разрушено", - написал Орлов.
Он добавил, что автор проекта – фирма "ARH-EST Studio", а автор заказа и исполнитель работ – "ALIMCONSTRUCT GRUP". Сам же объект, сообщил пользователь Facebook, значится в официальных документах под длинным названием "Реабилитация здания с номером 01100419.194.03 и расположение участка с офисами и площадками для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 01100419.194".
Вот какую роскошную картинку показывает всем проектировщик:
Так дом выглядел совсем недавно:
"Вот оно, восстановление по-кишиневски! Снести, оправдываясь тем, что памятник в плохом состоянии, до которого его предварительно довели, лишив части кровли и водостоков. А потом сделать новодел, выдавая это за реставрацию. Такого ли выхолощенного, лишенного истории старого города заслуживают жители столицы?", - недоумевает Орлов.
Так здание смотрелось, когда его задрапировали:
Он добавил, что "хорошо сохранившихся памятников архитектуры в городе не много, так что при их "реставрации" можно снести почти все, прикрываясь тем, что настоящие реставрационные работы стоят дорого".
А что же с "масонским домом"?
Не так давно в СМИ появились публикации о сносе части дома боярина Кацики на улице Хаждеу. Это здание помнит еще Пушкина, оно в начале XIX века служило штаб-квартирой масонской ложи "Овидий". Теперь же на месте снесенного фрагмента здания обустраивается строительная площадка.
Директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ сообщил, что "часть этого здания, которая была снесена, не имела статуса памятника архитектуры, хотя и примыкала к "масонскому дому" вплотную".
"В жизнь претворяется проект, предусматривающий строительство здания на месте снесенного. Проект согласован со всеми профильными структурами. Им занимается Борис Гангал, архитектор четвертой категории, то есть с правом реставрации исторических зданий. Он же — автор проекта, а заказчик — издательство "Litera"", — рассказал Штефэницэ корреспонденту Sputnik.
Известный пушкинист Виктор Кушниренко отметил, что, судя по прежним фотографиям, снесенное строение хоть и было сделано под формат "масонского дома", но невооруженным глазом видно, что оно было возведено позже.
"Учитывая, сколь мало осталось в Кишиневе зданий позапрошлого века, особенно тех, что имеют отношение к пушкинской эпохе и наследию великого классика, — надеюсь, что новое строительство будет проводиться аккуратно, чтобы "масонский дом" не пострадал", — сказал Кушниренко.