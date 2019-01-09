Шокирующий фотофакт - в Кишиневе разрушили историческое здание

Старинное здание, построенное в конце XIX века в историческом центре Кишинева, ныне превратилось в руины, хотя должно было быть отреставрировано.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Кишиневе снесли старинный двухэтажный дом по адресу Колумна 88, сообщил в соцсетях горожанин Михаил Орлов.

"Реставрация" по-кишиневски

По его словам, согласно документам, это здание, возведенное в конце XIX века, значится в реестре памятников архитектуры местного значения и подлежало реставрации.

"Перед Новым годом я сфотографировал это здание, закрытое со стороны прохода высоким забором и баннером на фоне комплекса "Old Town", а пятого января мне позвонили и сказали, что здание уже частично разрушено", - написал Орлов.

Он добавил, что автор проекта – фирма "ARH-EST Studio", а автор заказа и исполнитель работ – "ALIMCONSTRUCT GRUP". Сам же объект, сообщил пользователь Facebook, значится в официальных документах под длинным названием "Реабилитация здания с номером 01100419.194.03 и расположение участка с офисами и площадками для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 01100419.194".

Вот какую роскошную картинку показывает всем проектировщик:

Так дом выглядел совсем недавно:

"Вот оно, восстановление по-кишиневски! Снести, оправдываясь тем, что памятник в плохом состоянии, до которого его предварительно довели, лишив части кровли и водостоков. А потом сделать новодел, выдавая это за реставрацию. Такого ли выхолощенного, лишенного истории старого города заслуживают жители столицы?", - недоумевает Орлов.

Так здание смотрелось, когда его задрапировали:

Он добавил, что "хорошо сохранившихся памятников архитектуры в городе не много, так что при их "реставрации" можно снести почти все, прикрываясь тем, что настоящие реставрационные работы стоят дорого".

А что же с "масонским домом"?

Не так давно в СМИ появились публикации о сносе части дома боярина Кацики на улице Хаждеу. Это здание помнит еще Пушкина, оно в начале XIX века служило штаб-квартирой масонской ложи "Овидий". Теперь же на месте снесенного фрагмента здания обустраивается строительная площадка.

Директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ сообщил, что "часть этого здания, которая была снесена, не имела статуса памятника архитектуры, хотя и примыкала к "масонскому дому" вплотную".

© Sputnik / Николай Костыркин Будут ли мстить духи кишиневских масонов своим обидчикам

"В жизнь претворяется проект, предусматривающий строительство здания на месте снесенного. Проект согласован со всеми профильными структурами. Им занимается Борис Гангал, архитектор четвертой категории, то есть с правом реставрации исторических зданий. Он же — автор проекта, а заказчик — издательство "Litera"", — рассказал Штефэницэ корреспонденту Sputnik.

Известный пушкинист Виктор Кушниренко отметил, что, судя по прежним фотографиям, снесенное строение хоть и было сделано под формат "масонского дома", но невооруженным глазом видно, что оно было возведено позже.

"Учитывая, сколь мало осталось в Кишиневе зданий позапрошлого века, особенно тех, что имеют отношение к пушкинской эпохе и наследию великого классика, — надеюсь, что новое строительство будет проводиться аккуратно, чтобы "масонский дом" не пострадал", — сказал Кушниренко.