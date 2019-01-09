Мужчина разбил голову на скользких ступеньках супермаркета в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Кишиневе, на Рышкановке, мужчина разбил голову в кровь на скользких ступеньках.

Оказалось, что прохожий поскользнулся на подъеме, ведущем в торговый центр, расположенный на Московском проспекте.

В интернете появилось видео, запечатлевшее несколько секунд инцидента. Видно, как врачи скорой помощи уже перебинтовали голову мужчины и пытаются помочь ему подняться. В это время несколько женщин ожесточенно спорят, кто же виноват в случившемся, сам прохожий или же те, кто до сих пор не поменял убийственно опасный во время и после осадков гладкий кафель ступеней.