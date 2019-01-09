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Дорожно-транспортное происшествие, архивное фото.

Граждане Молдовы гибнут под колесами машин - шокирующие аварии среды

© Sputnik / Denis Voronin
Происшествия
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Страшные ДТП произошли в Молдове на текущей неделе - погибли люди, в том числе женщины и дети.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Автомобиль сбил женщину в центре Кишинева в среду утром.

Водитель и Дед Мороз. Архивное фото.
© Sputnik / Виталий Аньков
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Перед зданием мэрии неисправный светофор

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб. В момент аварии светофор, установленный на перекрестке, не функционировал, сообщают местные СМИ.

Он был трезв…

В среду на трассе Кишинев-Унгены, близ села Сипотень Каларашского района автомобиль марки BMW сбил двух детей, которые выехали на санках на дорогу. За рулем машины находился 28-летний житель Унгенского района. В результате ДТП оба пострадавших, пятилетняя девочка и 17-летний юноша были госпитализированы. Девочка скончалась по дороге в больницу. Водитель прошел алкотест, показавший, что в момент аварии он был трезв.

Люксовые аварии

Три автомобиля в среду столкнулись на выезде из города Сынджера. Из-за того, что 27-летний водитель люксового автомобиля модели Audi Q7 превысил скорость, две другие машины - Volkswagen и Opel оказались в кювете. К счастью, люди не пострадали. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Еще одна авария произошла на трассе Кишинев-Хынчешты близ села Новые Русешты Яловенского района – пострадали три человека. По данным полиции, 31-летний водитель автомобиля марки Opel не уступил дорогу и врезался в машину Volkswagen, за рулем которой находился 61-летний мужчина.

Авария, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Под Оргеевом в страшной аварии погибли четыре человека

Трагедия в Румынии

Гражданка Молдовы 38-ми лет погибла в результате ДТП во вторник в Румынии, близ Брашова. Женщина ехала на автомобиле марки Toyota с молдавскими номерами, за рулем которого был 46-летний водитель. В какой-то момент он потерял управление, и машина вылетела на встречную полосу, столкнувшись с тягачом. Женщина погибла на месте. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы в Брашове. Врачи сообщили о черепно-мозговой травме и переломе ноги, сообщают румынские СМИ.

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Теги:
ДТП, авария
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