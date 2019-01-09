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Молдова "в законе" – самые громкие преступления среды

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Предполагаемая шпионка в Румынии, несостоявшийся насильник в Италии, суицидник в Тирасполе и контрабандист в Костештах - узнайте о самых громких преступлениях среды.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В Италии задержали 27-летнего гражданина Республики Молдова за попытку изнасилования несовершеннолетней.

Женщина на каблуках
CC0 / Pixabay / stokpic
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Либидо до карабинеров доведет

Как пишут в среду итальянские СМИ, инцидент произошел в деревне Борго-Вальсугана провинции Тренто. Мужчина попытался изнасиловать девочку, направлявшуюся в школу на поезде. Та же вместе с подругой вышли из поезда на ближайшей станции, намереваясь пересесть в другой состав. Но мужчина вышел за девочками и продолжил приставать. Пришлось вмешаться патрулю карабинеров. Задержанный признал свою вину, теперь он находится под домашним арестом.

Шпионить вредно

Гражданка Молдовы 29-ти лет была задержана на румынской границе, на КПП "Албица" – женщину разыскивают в Белоруссии за информационный шпионаж.

Женщина пыталась выехать в Румынию из Молдовы, но пограничники соседней страны обнаружили, что ее с 2013 года ищет Интерпол по запросу Минска, сообщают в среду местные СМИ.

Следственный изолятор. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Хотел лишить себя жизни, а заработал травмы

Гражданин Украины 59-ти лет попытался покончить с собой в Тирасполе. Напившись, мужчина пошел на мост и намеревался сброситься вниз на трассу. Две проходившие мимо женщины попытались удержать его, но в их руках осталась только куртка – мужчина упал на проезжую часть. Неудавшийся самоубийца получил тяжелую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правого бедра. Его доставили в реанимацию. Мужчина временно проживает в столице приднестровского региона.

Обычная контрабанда

Другой житель Тирасполя был задержан в Костештах на предположительно угнанной машине, где были спрятаны 27 тысяч мундштуков для электронных сигарет. Тайники, в том числе и в запасных колесах машины, нашли молдавские таможенники мобильной бригады, остановившие автомобиль.

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