"Желтый код" в действии - в Кишиневе аварии, пробки и молчание таксистов

В Кишиневе во время снегопадов происходят аварии, не убираются дороги, а транспорт стоит в еще более "густых" пробках.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Осадки и неубранные от снега дороги "породили" в четверг новые аварии в Кишиневе.

Двоих мужчин 26-ти и 55-ти лет госпитализировали из-за столкновения автомобилей марок Mercedes и Ford на проспекте Дачия при выезде из Кишинева.

© Sputnik / Руслан Кривобок Транспортный коллапс в Молдове: к снегопаду в стране так и не подготовились

Для расчистки дорог в Кишиневе было задействовано утром 35 единиц спецтехники, сообщили в Национальном инспекторате полиции. Но, похоже, этого мало, кишиневцы не видят особых изменений.

В Службе гражданской защиты сообщили, что ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Они призвали каждого водителя взять с собой в дорогу песок и лопату, а также соблюдать правила дорожного движения.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается морозная погода и обильные снегопады. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать вплоть до 11 января.

А вот как реагируют на происходящее в столице ее жители: