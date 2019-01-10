Молдова "в законе" - самые громкие преступления четверга

Предполагаемые воры в Турине и Кишиневе - все они пойманы, а обстоятельства их преступлений установлены.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Гражданин Молдовы осужден в Италии на 10 лет тюрьмы и 800 евро штрафа. Причина решения суда – попытка ограбления общественного заведения в Турине.

© Sputnik / Vitaly Belousov Дело - "висяк": громкие нераскрытые кражи в СССР и России

"Рецидивисто молдо-итальяно"

Как передают итальянские СМИ, в сентябре 2018 года мужчина попытался ограбить одно из заведений, но, "стратегически отступая", потерял на месте сумку со своими документами. Оказалось, что этот субъект подозревается в 20 кражах товаров из магазинов. Общий ущерб, предположительно нанесенный гражданином Молдовы, составляет примерно 40 тысяч евро.

В Кишиневе крадут у детей и больных

На Ботанике задержали 38-летнего жителя столицы по подозрению в совершении, как минимум, 11 краж из образовательных учреждений и больниц. Воровал мужчина, по данным Кишиневского управления полиции, личные вещи, оставленные без присмотра. Общая сумма ущерба – 43 тысячи леев. Свою вину субъект признал и теперь рискует сесть на четыре года.

А на Рышкановке 19-летний кишиневец, как считает полиция, залез в чужой гараж и забрал оттуда одежду и другие ценные вещи на общую сумму в 30 тысяч леев. Парня задержали, предъявили обвинение, но на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит штраф или до четырех лет лишения свободы.