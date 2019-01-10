На юге Молдовы подросток охотился на птиц, занесенных в Красную книгу

Жители сел охотятся на редких птиц и зверей, обитающих в заповеднике "Нижний Прут" - иногда пограничникам удается воспрепятствовать уничтожению природного фонда Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В природном заповеднике "Нижний Прут", что в Кагульском районе, задержали браконьера 17 лет.

Юный злоумышленник был схвачен в момент расстановки силков на диких птиц. Правда, грозит ему всего лишь… небольшой штраф, сообщает пресс-служба Погранполиции.

Не только птицы, но и кабаны

Заповедник "Нижний Прут" – настоящий клондайк для браконьеров. Например, недавно там задержали троих жителей села Вэлень Кагульского района со свежей тушей дикого кабана.

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Близ научного заповедника "Нижний Прут" пограничники заметили машину, державшую путь со стороны границы вглубь страны. Недалеко от железной дороги автомобиль остановился, из него вышли трое человек. Двое из них вытащили из багажника тушу дикого кабана с колотыми ранами и направились в село, а водитель на авто продолжил путь.

Услышав оклик пограничников, браконьеры бросили тушу животного и попытались убежать, но их быстро догнали, а затем доставили в отделение Погранполиции. Оказалось, что двое из трех браконьеров ранее привлекались к ответственности за незаконную охоту в тех же местах – в заповеднике "Нижний Прут". Всем троим грозит тюремное заключение до трех лет.

Что такое заповедник "Нижний Прут"

Летом 2017 года биосферный заповедник "Нижний Прут" в Кагульском районе стал частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом принято после того, как в начале года организация получила соответствующий запрос от министерства окружающей среды Молдовы. Молдавские власти надеются, что инвестиции в регион увеличатся, а туризм ждет стремительное развитие.

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Предварительное согласие ЮНЕСКО о создании заповедника было поддержано в рамках заседания IV Всемирного конгресса по биосферным зонам, который состоялся в 2015 году в Лиме, Перу.

Заповедник был создан в рамках трансграничного трехстороннего проекта Румыния – Украина – Молдова. Проект, финансируемый Европейским союзом, должен помочь расширить площадь охраняемых природных территорий и обеспечить сохранение биоразнообразия в Молдове.

Кроме того, заповедник "Нижний Прут", уверены центральные власти Молдовы, обеспечивает улучшение имиджа нашей страны на международном уровне.

А теперь в селе Слобозия Маре Кагульского района действует Центр экологического образования при природной резервации "Нижний Прут".

"Мы предоставляем информацию об охраняемых государством экосистемах, флоре и фауне. Одна из наших целей – способствовать развитию экологического туризма страны. Для этого у нас есть договоренности с вузами и профильными специалистами. Также наш центр посещают школьники из близлежащих населенных пунктов", - рассказал корреспонденту Sputnik директор резервации "Нижний Прут" Георге Василаке.

По его словам, особый интерес для экотуризма представляет озеро Белеу площадью 9,5 квадратных километра, одно из самых больших озер в Молдове. Белеу – реликтовое образование лиманов нижнего Дуная, сформированное порядка пяти-шести тысяч лет назад. В этом месте – разнообразная флора, более 300 видов, а также 200 видов птиц и 40 видов млекопитающих и более 20 видов рыб. Многие из них находятся на грани исчезновения и включены в Красную книгу Молдовы. Территория заповедника включает девять населенных пунктов Кагульского района, в том числе 824 гектара лесных угодий, включая лесничество Слободзея.

Но внимут ли браконьеры этим фактам и увещеваниям о постепенной гибели наших природных богатств. Увы, но урчание в желудке из-за отвратительного экономического состояния Молдовы, а также отсутствие элементарного образования не даст многим из них возможности понять любые подобные тезисы.