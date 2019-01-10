Молодого приднестровца погубила вредная привычка

Мужчина не выжил после пожара, по предварительной версии следствия, он сам спровоцировал возгорание.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В приднестровском регионе, в Григориополе, в ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Личность погибшего установили. Им оказался 36-летний гражданин без определенного места жительства.

"Выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртным. Он не раз бывал в гостях у законного владельца этого дома", - отметили в пресс-службе МВД приднестровского региона.

Дом был отключен от газоснабжения. При осмотре здания никаких неисправностей электропроводки не выявлено. По предварительной версии специалистов, ЧП произошло из-за неосторожности при курении. Скорее всего, мужчина заснул с зажженой сигаретой, будучи в состоянии алкогольного опьянения.