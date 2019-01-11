Приговор за жесткое убийство: собутыльники получили 60 лет на двоих

История, от которой кровь стынет в жилах, произошла в Молдове: двое молодых мужчин избили до смерти своего собутыльника, а его бездыханное тело выбросили в туалет.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. По 30 лет тюремного заключения получили двое мужчин, которые летом прошлом года в Ниспоренском районе убили своего собутыльника и выбросили его тело в туалет, сообщили в пятницу в Генпрокуратуре Молдовы.

Инцидент произошел в июле 2018 года в селе Балаурешты в доме одного из обвиняемых. После распития спиртного собутыльники избили своего 51-летнего приятеля, который от полученных травм скончался. Увидев, что мужчина не подает признаков жизни, они оставили тело в доме и ушли помочь колоть дрова односельчанину. Спустя несколько часов товарищи вернулись на место преступления и решили выбросить тело мужчины в туалет.

Останки жертвы обнаружила спустя месяц после убийства сожительница одного из обвиняемых. Мужчин сразу же объявили в розыск. Их задержали в Румынии, а затем передали молдавским властям. Речь идет об уроженцах Ниспоренского и Хынчештского районов в возрасте 26 и 36 лет. В ходе допроса они признали свою вину.

"Наряду с тюремным заключением им предстоит возместить пострадавшей стороне материальный и моральный ущерб в размере 533 тысяч леев, а также затраты на судебный процесс – 33 тысячи леев. Приговор может быть обжалован", - отметили в Генпрокуратуре.