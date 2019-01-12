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Кулак

Подросток из Тирасполя до смерти избил брата - дело ушло в суд

CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Происшествия
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В Следственном комитете рассказали о подробностях трагедии, а также о том, какие действия последуют дальше.

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственными органами города Тирасполь завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего тираспольчанина. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

"Подросток избил своего 29-летнего двоюродного брата. До этого они вместе распивали спиртное. Из-за чего между ними возник конфликт, обвиняемый вспомнить не смог. Удары своему брату он кулаками наносил в область головы", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Задержанный. Архивное фото
© Sputnik / Вадим Жернов
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Когда родственники вызвали скорую помощь, потерпевший уже находился в бессознательном состоянии. Медики доставили молодого человека в реанимационное отделение, где он скончался спустя трое суток.

Несовершеннолетнего на предварительном этапе следствия заключили под стражу. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в суд.

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Теги:
убийство, Следственный комитет, следствие, Тирасполь, Приднестровье
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