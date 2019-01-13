В канун Старого Нового года в пожаре погиб 90-летний мужчина

С начала 2019 года в Молдове зарегистрировано 80 пожаров, в которых погибли 17 человек.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Утро 13 января началось с трагедии в Сынжерейском районе, где в результате пожара погиб пожилой мужчина, сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

© Sputnik / Aleksei Vovk Страшный пожар в Кишиневе: мужчина погиб от огня

Инцидент произошел в населенном пункте Клишкэуць. Звонок на номер единой службы спасения 112 поступил в 08.07. Пожар удалось ликвидировать в 08.29.

Огонь уничтожил вещи в одной из комнат жилища. Пожарные обнаружили в доме тело 90-летнего мужчины, который, как полагают специалисты, отравился угарным газом. Одна из версий - возгорание произошло из-за неправильного использования печи. Однако точную причину специалистам еще предстоит определить.

Спасатели призывают население быть осторожнее при использовании печей и электрообогревателей.

С начала 2019 года в Молдове зарегистрировано 80 пожаров, в которых погибли 17 человек.