13:38 14 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Зима

Рейтинг аварийных районов Кишинева: шокирующие данные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
27 0 0

Статистика, от которой кровь стынет в жилах: самые частые причины ДТП в Кишиневе – превышение скорости, езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение дистанции. Названы наиболее опасные улицы с точки зрения аварий.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Числе преступлений в Кишиневе снизилось (по сравнению с предыдущим годом). Правда, не на много, заявил замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук. 

"За прошедшие 12 месяцев на территории Кишинева в общей сложности зарегистрировано тысяча 288 ДТП, в результате которых погибли 53 человека, а тысяча 534 – получили травмы", - рассказал Силвиу Мушук на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.

По его словам, чаще всего ДТП происходили в столичном секторе Рышкановка – 299 аварий, 9 погибших и 373 пострадавших.

"Больше всего погибших в дорожно-транспортных происшествия выявлено на Ботанике – 24 человека. Там произошло 267 ДТП и 293 человека получили травмы", - отметил полицейский.

Авария в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жуткое ДТП в Кишиневе: погибли двое молодых людей, еще один - в реанимации

Улицы, где чаще всего происходили ДТП, - бульвар Дачия, проспект Штефана чел Маре, улица Узинелор (Заводская), Мунчештское шоссе.

Троллейбусов нет, но вы держитесь: кончится ли в Кишиневе "транспортный ад">>>

Как отметил Мушук, необходимо предпринять меры по освещению Мунчештского шоссе. Это, по его мнению, поможет снизить статистику аварий.

Основные причины ДТП

Из всех произошедших за год аварий в 215 случаях причина ДТП – превышение скорости. Из-за этого погибли 19 человек, а 259 пострадали.

"В состоянии алкогольного опьянения выявили 20 водителей. Из-за их действий два человека погибли, а 34 получили травмы. Не соблюдали дистанцию между авто 111 водителей – один человек погиб и 150 пострадали", - добавил Мушук.

За рулем
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Ни один водитель в Молдове не избежит наказания за такое нарушение

ДТП с участием пешеходов

Что касается аварий с участием пешеходов, то за год зарегистрировано 572 подобных происшествия, погибли 30 человек. В 2017 году статистика таких ДТП была выше – 603 аварий, в которых погибли 43 пешехода и пострадали 572 пострадали.

"По поводу ДТП на "зебре". За 2018 год выявлено 289 подобных случаев, шестеро человек погибли на переходе, а 289 пострадали", - сказал Мушук, добавив, что больше всего таких ДТП произошло в Центре и на Ботанике.

Непраздничная статистика

По данным полиции, с начала 2019 года зарегистрировано 27 ДТП, результате которых пострадали 37 человек, а трое погибли. Одна из смертельных аварий произошла на Мунчештском шоссе. Автомобиль, в котором находились четверо граждан, врезался в другую машину. На месте погибли два человека.

"Причины ДТП установлены – превышение скорости, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Мушук.

Богдан Зумбряну
© Sputnik / Osmatesco
Зумбряну: китайский опыт борьбы с коррупцией – пригодился бы он Молдове

Второе трагическое ДТП также произошло на Мунчештском шоссе – на пешеходном переходе насмерть сбили человека, который погиб на месте.

Более тысячи нарушений ПДД, десятки аварий: как в Молдове прошли праздники>>>

"Из всех 27 ДТП, зарегистрированных в Кишиневе, пятеро водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в пяти случаях – превышение скорости. С начала месяцы сбили 13 пешеходов, из которых шестерых – на "зебре", - добавил полицейский.

Преступный Кишинев

С начала января на территории Кишинева зарегистрировано 169 преступлений, 120 были раскрыты, сообщил Мушук. По его словам, с начала года задержаны десять человек и пять человек, которые находились в розыске. Еще 32 человека получили административное наказание.

По теме

Появилось видео автокатастрофы, в которой погибли двое молодых людей
Полиция наказала водителя, который разбил ребенку нос и выгнал из маршрутки
Ситуация в Кишиневе выходит из-под контроля: мэрия просит помощи у кабмина
Теги:
статистика, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Просто захватывает дух: невероятные виды национальных парков России
Зеркало в джунглях напугало и позабавило диких зверей
Звери в лесу впервые увидели свое отражение в зеркале - забавное видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться