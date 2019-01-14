Рейтинг аварийных районов Кишинева: шокирующие данные

Статистика, от которой кровь стынет в жилах: самые частые причины ДТП в Кишиневе – превышение скорости, езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение дистанции. Названы наиболее опасные улицы с точки зрения аварий.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Числе преступлений в Кишиневе снизилось (по сравнению с предыдущим годом). Правда, не на много, заявил замначальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

"За прошедшие 12 месяцев на территории Кишинева в общей сложности зарегистрировано тысяча 288 ДТП, в результате которых погибли 53 человека, а тысяча 534 – получили травмы", - рассказал Силвиу Мушук на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.

По его словам, чаще всего ДТП происходили в столичном секторе Рышкановка – 299 аварий, 9 погибших и 373 пострадавших.

"Больше всего погибших в дорожно-транспортных происшествия выявлено на Ботанике – 24 человека. Там произошло 267 ДТП и 293 человека получили травмы", - отметил полицейский.

Улицы, где чаще всего происходили ДТП, - бульвар Дачия, проспект Штефана чел Маре, улица Узинелор (Заводская), Мунчештское шоссе.

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Как отметил Мушук, необходимо предпринять меры по освещению Мунчештского шоссе. Это, по его мнению, поможет снизить статистику аварий.

Основные причины ДТП

Из всех произошедших за год аварий в 215 случаях причина ДТП – превышение скорости. Из-за этого погибли 19 человек, а 259 пострадали.

"В состоянии алкогольного опьянения выявили 20 водителей. Из-за их действий два человека погибли, а 34 получили травмы. Не соблюдали дистанцию между авто 111 водителей – один человек погиб и 150 пострадали", - добавил Мушук.

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ДТП с участием пешеходов

Что касается аварий с участием пешеходов, то за год зарегистрировано 572 подобных происшествия, погибли 30 человек. В 2017 году статистика таких ДТП была выше – 603 аварий, в которых погибли 43 пешехода и пострадали 572 пострадали.

"По поводу ДТП на "зебре". За 2018 год выявлено 289 подобных случаев, шестеро человек погибли на переходе, а 289 пострадали", - сказал Мушук, добавив, что больше всего таких ДТП произошло в Центре и на Ботанике.

Непраздничная статистика

По данным полиции, с начала 2019 года зарегистрировано 27 ДТП, результате которых пострадали 37 человек, а трое погибли. Одна из смертельных аварий произошла на Мунчештском шоссе. Автомобиль, в котором находились четверо граждан, врезался в другую машину. На месте погибли два человека.

"Причины ДТП установлены – превышение скорости, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал Мушук.

Второе трагическое ДТП также произошло на Мунчештском шоссе – на пешеходном переходе насмерть сбили человека, который погиб на месте.

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"Из всех 27 ДТП, зарегистрированных в Кишиневе, пятеро водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в пяти случаях – превышение скорости. С начала месяцы сбили 13 пешеходов, из которых шестерых – на "зебре", - добавил полицейский.

Преступный Кишинев

С начала января на территории Кишинева зарегистрировано 169 преступлений, 120 были раскрыты, сообщил Мушук. По его словам, с начала года задержаны десять человек и пять человек, которые находились в розыске. Еще 32 человека получили административное наказание.