Дело – табак: как молдавские контрабандисты пытались обмануть таможенников

Случаи незаконного провоза табачных изделий через таможенные пункты Молдовы – дело нередкое, однако в последнее время контрабандисты активизировались и проявляют особую изобретательность в своем "дымном" промысле.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik, Андрей Петрик. Контрабандисты – народ особый. Они стараются заработать на невнимании тех, кто призван следить за тем, чтобы незадекларированные грузы не проходили через таможенные пункты пропуска нашей страны.

Конечно, в большинстве случаев таможенникам удается пресекать попытки поживиться за счет закона. Но сами правонарушители надеются на те доли процента, которые могут им гарантировать вожделенный контрабандистский куш. Наверняка главным принципом для них становится крылатая фраза из фильма "Белое солнце пустыни" – "таможня дает добро".

Но таможня давно это "добро" упорно не дает, именно поэтому, наверняка, многие нарушители закона прибегают к десяткам различных ухищрений, пытаясь так перевезти груз, чтобы комар носу не подточил – переправляют сигареты на лодках через приграничные водоемы, проводят спиртопроводы по дну Днестра, прикрепляют груз даже к гужевому транспорту.

Не размениваются по пустякам

За минувшие сутки офицерам Таможенной службы Молдовы удалось пресечь сразу две попытки контрабанды сигарет. Причем обнаружить запрещенный груз сотрудникам ведомства помогли четвероногие соратники – служебные собаки.

Первый случай контрабанды произошел на таможенном пункте пропуска в Костештах, второй – в Международном аэропорту Кишинева. В общей сложности таможенникам удалось предотвратить незаконный вывоз из республики почти 17 тысяч сигарет с акцизными марками Республики Молдова.

© Photo : пресс-служба аэропорта Кишинева Ночной пожар в Кишиневе: мужчина погиб из-за сигареты

В Костештах злоумышленник попался на том, что его машина с кишиневскими номерами изначально показалась подозрительной таможенникам, после чего авто подверглось повторному, более тщательному осмотру, который принес свои плоды. Под "торпедой" автомобиля сотрудники Таможенной службы обнаружили 13 860 сигарет (693 пачки). Табачные изделия и машина жителя Кишинева были арестованы, незадачливого контрабандиста ждет штраф в размере 4,5 тысячи леев.

Другой "дымный" груз, а это – три тысячи сигарет (150 пачек), был обнаружен в чемодане пассажирки, следовавшей авиарейсом Кишинев-Вена. Обнаружить запрещенный к провозу товар удалось в ходе сканирования багажа. Табачная начинка чемодана была незамедлительно изъята, а незадачливая пассажирка подвергнута штрафу в три тысячи леев.

Не табаком единым…

С развитием современных технологий, прогрессирует и ассортимент контрабандистов. В условиях, когда благодаря бурным маркетинговым кампаниям определенный сегмент рынка заняли электронные сигареты или "вейпы", комплектующие к ним стали предметом контрабанды.

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Последний подобный громкий случай произошел опять-таки на таможенном пункте пропуска в Костештах. Так, 9 января, житель Тирасполя был задержан на КПП на предположительно угнанной машине, где были спрятаны 27 тысяч мундштуков для электронных сигарет. Тайники, в том числе и в запасных колесах машины, нашли молдавские таможенники мобильной бригады, остановившие автомобиль.