Криминальная Молдова - самые громкие преступления понедельника

Семейный тиран, шантаж женщины ее интимными фото, разборки между братьями и огромный штраф для водителя из Молдовы в Италии - узнайте о том, что произошло в республике в начале рабочей недели.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Понедельник – день тяжелый: подборка самых громких преступлений, произошедших на выходных и в первый день рабочей недели.

Семейный тиран

В Ниспоренах осудили 31-летнего мужчину за насилие в семье. Ему предстоит отбыть в тюрьме шесть лет и пять месяцев, сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы. Приговор может быть обжалован.

По данным следствия, в апреле прошлого года он вернулся домой рано утром и разбудил свою сожительницу, с которой находился в не очень хороших отношениях. Мужчина начал избивать женщину и продолжал это делать пока она потеряла сознание. После того, как злоумышленник привел ее в чувство, издевательства над жертвой продолжились. Женщина молила прекратить пытку и просила вызвать "скорую", но мужчина отказался. Спасли ее соседи. В тяжелом состоянии жертву насильника доставили в больницу.

Пара жила вместе на протяжении четыре лет. У них есть двое детей.

У мужчины ранее уже были проблемы с законом.

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Интимные фото, как повод для шантажа

Правоохранительные органы задержали 30-летнего мужчину, который шантажировал женщину ее же интимными фотографиями. По данным следствия, 24 декабря к нему попали пикантные снимки некой дамы. Недолго думая, он решил ей написать в мессенджер, требуя, взамен за эти фото золотые украшения. В противном случае он грозил обнародовать эти фото.

Как сообщили Генинспектората полиции, 9 января он отправил для встречи с жертвой своего друга, заявив, что ему отдадут долг. Посредника взяли с поличным в момент получения требуемых украшений. На допросе он сдал своего товарища, которого правоохранительные органы задержали спустя два дня.

Речь идет об уроженце села Садова Каларашского района. Ранее его осудили в Италии за хулиганство. Также проверяется информация о причастности этого мужчины к кражам на территории ЕС и хулиганским действиям на автозаправке в молдавском городе Калараш.

Обвиняемый задержан на 30 дней. Расследование продолжается. Ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Брат на брата пошел

Семейная драма в Тирасполе. Ничего не предвещало трагедии – два брата отдыхали, выпивали и тут между ними вспыхнула ссора. Под действием алкоголя 56-летний ранее неоднократно судимый мужчина схватил нож и нанес им удар своему 48-летнему родственнику. Испугавшись, старший брат побежал за помощью к соседям, которые и позвонили в "скорую".

"С проникающей колото-резаной раной левой половины грудной клетки, пневматораксом пострадавшего госпитализировали", - сообщили в правоохранительных органах Приднестровья в понедельник.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан.

Водителя из Молдовы оштрафовали в Италии

Неприятная история произошла с нашим соотечественником в Италии. На четыре с половиной тысячи евро местная полиция оштрафовала водителя пассажирского автобуса с молдавскими регистрационными номерами и с прицепом, на котором были румынские номерные знаки.

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Именно этот факт и привлек внимание сотрудников итальянских правоохранительных органов. Однако после осмотра транспортного средства выяснилось, что в автомобиле находились сумки, которые не принадлежали пассажирам рейса.

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У водителя, как сообщают СМИ, не было разрешения на транспортировку этого груза, поэтому, помимо штрафа, итальянские власти задержали транспортное средство и приостановили действие его регистрационного сертификата.

Мужчина сможет вернуть автобус только после уплаты штрафа.