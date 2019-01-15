Паспорта в башмаках: в Румынии у молдаван изъяли поддельные документы

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Несколько граждан Молдовы попались в Румынии с поддельными документами, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии.
Случай произошел на КПП Скулень. Микроавтобус, следовавший по маршруту Молдова - Германия, прибыл на проверку. В транспорте находились несколько человек в возрасте от 18 до 47 лет.
В ходе проверки были обнаружены спрятанные в обуви граждан Молдовы семь поддельных удостоверений личности с символикой румынских властей.
Пограничники поймали группировку, готовившую поддельные документы>>>
Мужчины заявили, что намеревались поехать в Германию и Италию, чтобы найти работу и приобрели документы у неизвестных лиц, заплатив от 60 до 250 евро.
Все поддельные документы изъятые. Продолжается следствие.
Почему наши уезжают всеми правдами и неправдами за границу?
Национальное бюро статистики представило данные о среднем уровне доходов жителей республики за третий квартал нынешнего года.
Отчет ведомства подтверждает: Молдова – одна из самых бедных стран в Европе. И этот факт объясняет, почему наши соотечественники массово уезжают за границу.
С января по октябрь прошлого года граждане Молдовы переслали домой один миллиард 67 миллионов долларов, а это превышает показатели 2017-го примерно на восемь процентов.
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