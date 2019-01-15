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Румынский паспорт, архивное фото

Паспорта в башмаках: в Румынии у молдаван изъяли поддельные документы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Семь граждан Молдовы рассказали, что хотели поехать в Германию и Италию, чтобы найти работу.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Несколько граждан Молдовы попались в Румынии с поддельными документами, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии. 

Случай произошел на КПП Скулень. Микроавтобус, следовавший по маршруту Молдова - Германия, прибыл на проверку. В транспорте находились несколько человек в возрасте от 18 до 47 лет. 

Пограничная полиция. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ходе проверки были обнаружены спрятанные в обуви граждан Молдовы семь поддельных удостоверений личности с символикой румынских властей.

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Мужчины заявили, что намеревались поехать в Германию и Италию, чтобы найти работу и приобрели документы у неизвестных лиц, заплатив от 60 до 250 евро.

Все поддельные документы изъятые. Продолжается следствие.

Почему наши уезжают всеми правдами и неправдами за границу?

Национальное бюро статистики представило данные о среднем уровне доходов жителей республики за третий квартал нынешнего года.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Отчет ведомства подтверждает: Молдова – одна из самых бедных стран в Европе. И этот факт объясняет, почему наши соотечественники массово уезжают за границу.

С января по октябрь прошлого года граждане Молдовы переслали домой один миллиард 67 миллионов долларов, а это превышает показатели 2017-го примерно на восемь процентов.

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Теги:
Румыния, документы, подделка
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