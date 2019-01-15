Тирасполь: самолет-разведчик США над территорией Приднестровья не летал

В Минобороны непризнанной ПМР прокомментировали сообщение о том, что американский самолет-разведчик пролетел вдоль границы с Приднестровьем.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В министерстве обороны Приднестровья заявили, что американский самолет-разведчик над территорией Приднестровья не пролетал, пишет РИА Новости.

"Средствами радиолокационной разведки подразделений противовоздушной обороны вооруженных сил Приднестровской Молдавской республики указанное воздушное судно не было обнаружено, государственную границу Приднестровской Молдавской республики не пересекало", - говорится в комментарии Минобороны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Одесский интернет-портал "Думская" в понедельник опубликовал информацию о том, что американский самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы и пролетел вдоль границы с Приднестровьем.