21:48 15 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.13
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Кулак

В Кантемирском районе отец и сын до смерти забили колядующего

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
Получить короткую ссылку
70 0 0

Праздничная ночь в одном из сел началась со ссоры и завершилась трагедией.

 КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В ночь, когда по всей стране колядующие выходят на улицы, чтобы отметить церковный праздник, день святого Василия, в Кантемирском районе был до смерти избит мужчина.

По данным полиции, в селе Готешты произошел конфликт между двумя двумя местными жителями, отцом и сыном, и их соседом, который колядовал с односельчанами. Колядки продолжились за столом, где трое мужчин вместе распивали алкогольные напитки. А затем 55-летний отец семейства обвинил 43-летнего гостя в том, что тот вступил в связь с женой его 28-летнего сына.

Кулак
CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Подросток из Тирасполя до смерти избил брата - дело ушло в суд

Ссора переросла в драку, в ход пошли подвернувшиеся под руку предметы. В результате колядовавший сосед получил удар в область шеи, после чего его сопротивление было сломлено. Избиение продолжилось, однако жертве удалось вырваться и сбежать.

Ночью мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а утром скончался.

По сообщению инспектората полиции Кантемирского района, избившие мужчину отец и сын задержаны, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказано, им грозят крупные сроки лишения свободы. По статье УК за убийство, совершенное группой лиц, они могут оказаться за решеткой на срок до 20 лет.

По теме

Предполагаемый гражданин Молдовы признался в убийстве ребенка
Двойное убийство с поджогом - хынчештский душегуб найден
Приговор за жесткое убийство: собутыльники получили 60 лет на двоих
Теги:
колядки, убийство
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Фастфуд от президента: Трамп заказал в Белый дом 300 бургеров и пиццу - фото
Оксана и кокошник
Девочка в смешном кокошнике "зажгла" на утреннике в детском саду – видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться