В Кантемирском районе отец и сын до смерти забили колядующего

Праздничная ночь в одном из сел началась со ссоры и завершилась трагедией.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В ночь, когда по всей стране колядующие выходят на улицы, чтобы отметить церковный праздник, день святого Василия, в Кантемирском районе был до смерти избит мужчина.

По данным полиции, в селе Готешты произошел конфликт между двумя двумя местными жителями, отцом и сыном, и их соседом, который колядовал с односельчанами. Колядки продолжились за столом, где трое мужчин вместе распивали алкогольные напитки. А затем 55-летний отец семейства обвинил 43-летнего гостя в том, что тот вступил в связь с женой его 28-летнего сына.

Ссора переросла в драку, в ход пошли подвернувшиеся под руку предметы. В результате колядовавший сосед получил удар в область шеи, после чего его сопротивление было сломлено. Избиение продолжилось, однако жертве удалось вырваться и сбежать.

Ночью мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а утром скончался.

По сообщению инспектората полиции Кантемирского района, избившие мужчину отец и сын задержаны, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказано, им грозят крупные сроки лишения свободы. По статье УК за убийство, совершенное группой лиц, они могут оказаться за решеткой на срок до 20 лет.