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ДТП, архивное фото.

Молдова аварийная – страшные ДТП, случившиеся в среду

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
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Сразу несколько дорожно-транспортных происшествий произошли на трассах республики и за ее пределами.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Выпавший несколько дней назад снег, похоже, продолжает испытывать на прочность нервы водителей из Молдовы. На скользкой трассе очень сложно удержать руль в руках и вовремя среагировать на приближающуюся опасность. Доказательством тому – сразу несколько дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Молдове в среду.

Потерял управление

На трассе Оргеев-Резина произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса. На скользкой дороге водитель легковушки, заходя в поворот, потерял управление и на полном ходу протаранил маршрутку. Авария произошла около 9 часов 19 минут близ села Киперчены. На место происшествия прибыли экипажи полиции, скорой помощи и команда спасателей из Оргеева.

Легковую машину буквально занесло под колеса микроавтобуса. От сильного удара 34-летний водитель автомобиля марки KIA оказался заблокированным в покореженной машине, для его освобождения спасателям потребовалось резать кабину автогеном.

В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки: 20 и 72 лет. Все пострадавшие, включая водителя легковушки, были доставлены в больницу.

Два автомобиля – всмятку

Авария, как в голливудском блокбастере, произошла во вторник поздно вечером в Кишиневе на пересечении улицы Иерусалимской и проспекта Григоре Виеру. На полном ходу столкнулись два автомобиля марки Toyota Land Cruiser и Renault.

Очевидцы происшествия заявляют, что столкновение было очень сильным. Судя по видео, размещенному в социальных сетях, можно заметить, что один водитель не уступил дорогу другому, что и стало причиной ДТП.

Обошлось без жертв, одного из лихачей – молодого человека 22 лет – госпитализировали, но после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

В полиции сообщили, что по предварительной информации, виновником ДТП является водитель автомобиля Renault. Ведется расследование, виновнику грозит до полутора тысяч леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

Попался на обгоне

Гражданин Молдовы, находившийся за рулем микроавтобуса, в буквальном смысле попался. Как сообщили румынские СМИ, неподалеку от Ясс, близ коммуны Костулень, он совершал обгон машины полиции и, не справившись с управлением, сбил легковой автомобиль стражей порядка.    

По счастливой случайности никто не пострадал, однако оба автомобиля были серьезно повреждены. В румынской прессе сообщается, что сотрудники полиции, находившиеся в машине, возвращались с задания.

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Теги:
полиция, автомобили, аварии, ДТП
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