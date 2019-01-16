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Новый тюремный срок экс-главе кабмина: в чем обвиняют бывшего премьера

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Дело на бывшего премьера Молдовы по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах: еще один срок грозит экс-главе правительства республики, который и так сидит в тюрьме.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Бывшему молдавскому премьеру грозит еще один срок - от пяти до десяти лет за отмывание денег в особо крупных размерах, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

"Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах по статье 242 п. 3 б), которому проходит экс-премьер", - сообщили в прокуратуре.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Исходя из материалов дела, как отметили в ведомстве, в 2013 году обвиняемый выступил организатором и автором преступления по отмыванию денег. В частности, он преследовал цель скрыть незаконное происхождение и передачу финансовых средств в особо крупных размерах. Эти деньги, по данным гособвинителя, были получены в результате коррупционных действий. Для осуществления данных целей экс-премьер использовал посредника – своего родственника.

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Так, в июле 2013 года обвиняемый заключил с компанией из Вашингтона контракт о предоставлении помощи в избирательной кампании одной из политических партий Молдовы. Речь идет о парламентских выборах ноября 2014-ого. За соответствующие услуги экс-премьер заплатил американской фирме 12,8 миллиона леев, осуществляя периодически переводы со счетов фирм, управляемых его посредником. Как поясняет прокуратура, на счетах этих компаний хранились деньги, полученные за счет коррупционных действий в одном из молдавских банков.

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"Установлено, что указанные средства, происхождение которых хотели скрыть, были получены обвиняемым в результате извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции, за что он осужден и отбывает срок в тюрьме", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что обвиняемый не признает вину.

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