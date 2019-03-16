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Дубоссарская ГЭС.

На Дубоссарской ГЭС едва не произошел взрыв

© Sputnik / И. Кибзий
Происшествия
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Из-за неосторожного обращения с огнем жителя Дубоссар могло пострадать одно из крупных гидросооружений на реке Днестр.

ТИРАСПОЛЬ, 16 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. На Дубоссарской ГЭС удалось предотвратить пожар.

Учения пожарных
© Photo : пресс-служба аэропорта Кишинева
Неизвестный поджег стену жилого дома в Кишиневе "коктейлем Молотова"

Огонь мог перекинуться на место хранения горючих материалов, если бы не своевременные действия постового, который сообщил о возгорании в ста метрах от границ поста, находясь на охране гидросооружения.

"Милиционер Александр Терентьев заметил гражданина пенсионного возраста, который поджег листву на своем огородном участке. Из-за сильных порывов ветра по сухой траве пламя быстро приблизилось к месту хранения ГСМ на территории Дубоссарской ГЭС", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

В считанные минуты на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Правоохранители действовали огнетушителями и подручными средствами, а постовой вызвал пожарных. Прибывший на место пожарный расчет города Дубоссары и сотрудники аварийно-спасательного подразделения полностью ликвидировали возгорание.

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Теги:
пламя, возгорание, пожар, гидроэлектростанция, Дубоссары, Приднестровье, ГЭС
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