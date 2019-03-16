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Драка

Полиция отреагировала на жестокую выходку с избиением подростка в Чимишлии

© Sputnik / Анна Соловьева
Происшествия
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Хулиганы опубликовали фото и видео избиения в социальных сетях, чтобы унизить свою жертву.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Полиция прокомментировала фотоснимки и видео со сценами жестоких издевательств над подростком в Чимишлийском районе. 

Напомним, в пятницу в социальных сетях несколько человек избили подростка, фото и видео своего преступления они выложили в соцсети. На ролике запечатлено, как подростки обсуждают свое участие в избиении односельчанина. Лицо молодого человека изуродавано, а сами участники драки смеются и адресуют жертве свои угрозы.

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
Опубликовано видео массовой драки в Подмосковье

По сообщению полиции, этот инцидент произошел в селе Чукур-Минджир Чимишлийского района, когда после совместного употребления спиртных напитков между собутыльниками вспыхнула ссора. В попойке участвовали 19-летний молодой человек и его знакомые, подростки в возрасте 16 и 15 лет.

После ссоры началось избиение. Чтобы унизить жертву, участники драки сфотографировали его и сняли на видео.

Результаты медицинской экспертизы показали, что молодой человек получил множественные ушибы, гематомы и раны на лице и спине, которые квалифицируются как лёгкие телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
социальные сети, драка
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