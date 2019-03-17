Под Кишиневом произошел взрыв: полиция ищет бородатого гранатометчика

Люди уцелели только чудом, иначе нельзя объяснить отсутствие пострадавших от взрыва оборонительной гранаты с большим радиусом разлета осколков.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Полиция разыскивает 29-летнего мужчину, который подорвал гранату в лагере отдыха близ села Русештий Ной Яловенского района.

По сообщению Генерального инспектората полиции, в субботу, 16 марта, мужчина вместе с двенадцатью другими людьми развлекался в лагере отдыха. Затем между отдыхающими возник конфликт.

Во время ссоры мужчина исчез, а через несколько минут вернулся, держа в руке "взрывоопасный объект", и метнул предмет в воздух, после чего произошел взрыв. Затем подрывник скрылся в неизвестном направлении.

Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Криминалисты, выехавшие на место взрыва, обыскали место происшествия. В результате были найдены осколки, предположительно, гранаты модели Ф-1. В ходе обыска в доме виновника происшествия были найдены еще две гранаты.

© Sputnik / Константин Чалабов Что взрывалось в Молдове за десять лет – гранаты, снаряды и баллоны с газом

Тех, кто знает местонахождение мужчины, изображенного на фотографии, полиция просит позвонить по телефонам 068244443, 079652133 или 112. Его приметы: 29 лет, рост 178 см, карие глаза. В день происшествия был одет в темную футболку, синие джинсы, обут в черные ботинки, носит бороду.

Правоохранители подчеркивают, что мужчина опасен, так как может быть вооружен гранатой, и призывает не предпринимать попыток задержать преступника.

Граната Ф-1, в просторечии — "фенюша" или "лимонка" — ручная противопехотная оборонительная граната. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлета осколков, до 200 метров, метать её можно только из укрытия.

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