Пожар в Кодру тушили пять пожарных расчетов - видео

По всей Молдове горит сухая трава, и столица здесь - не исключение.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Сильный пожар вспыхнул вблизи города Кодру, входящего в состав муниципия Кишинев. Клубы черного дыма были видны во всех секторах столицы.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, горела сухая трава на большой площади. Огонь распространился на промзону, где находились склады, гаражи и большое количество горючих материалов.

На место возгорания выехали пять пожарных расчетов, которые локализовали пожар через час после поступления звонка в службу 112.

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Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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