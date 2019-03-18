Коррупционная схема на молдавской таможне поразила следствие - подробности

Возбуждено пять уголовных дел, объединенных в один процесс по факту пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния и соучастия в пассивной коррупции.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Первые итоги обысков в штаб-квартире Таможенной службы и на одном из КПП: задержаны ответственный за управление базами данных, трое инспекторов и двое посредников. Они подозреваются в систематическом получении денег за удаление из информационной системы данных о регистрации автомобилей с иностранными номерами, сообщили в понедельник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).

© Sputnik / Miroslav Rotari В Таможенной службе Молдовы прокомментировали масштабные обыски

"Роль посредников заключалась во влиянии на сотрудников Таможенной службы для изменения информации в базах данных о "въезде" или "выезде" автомобилей с иностранными номерными знаками. По закону такие машины могут находиться на территории республики не более 180 дней. С помощью информационной системы отмечался выезд транспортного средства из страны без присутствия авто на КПП", - отметили в НАЦ.

В ходе следствия выявлено несколько случаев манипулирования информационной системой Таможенной службы. За оказание подобных услуг существовала своя такса - 400 евро.

"На данный момент обыски проводятся в центральном офисе Таможенной службы (Кишинев) и на КПП "Скуляны" (Унгены). Утром задержали троих инспекторов КПП "Скуляны", главу управления развития и информационной безопасности Таможенной службы и двоих посредников", - отметили в НАЦ.

Центр антикоррупции провел обыски в штаб-квартире Таможенной службы>>>

Возбуждено пять уголовных дел, объединенных в один процесс по факту совершения пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния и соучастия в пассивной коррупции.

"Если вина будет доказана, то служащим грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение прав занимать определенные должности, а посредникам – до шести лет лишения свободы и штрафы", - пояснили в НАЦ.

В феврале офицеры НАЦ провели обыски в главном офисе центра общественного здоровья в Кишиневе. Спецоперация правоохранительных органов была связана с делом о коррупции. Были задержаны девять человек, санитарные инспекторы и руководители.

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В прошлом году Национальный антикоррупционный центр проводил обыски и задержания в примэрии Кишинева, в Агентстве публичных услуг и других учреждениях. Одним из самых крупных стало "дело ASEM (Экономическая академия Молдовы)", по которому проходят порядка 60 обвиняемых. В ходе обысков были изъяты свыше двух миллионов леев, полученных от коррупционных действий.

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