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Арест

День обысков и задержаний: раскрыты детали нового коррупционного скандала

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Понедельник в Молдове выдался богатым на обыски: день начался с проверок в штаб-квартире Таможенной службы страны и на одном из КПП, а затем продолжился спецоперацией в офисе Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. По итогам обысков в офисе Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД Молдовы задержаны два человека, один из которых служащий этой структуры, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры.

Проверки, как пояснили в ведомстве, связаны с уголовным делом, открытым по факту извлечения выгоды из влияния (статья 326 УК РМ).

"Установлено, что служащий этой структуры, использовав свое положение, вымогал и получил тысячу евро от некоего экономического агента, который обеспечивал деятельность казино. За такую цену последний должен был избежать уголовной ответственности", - отметили в прокуратуре.

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Еще два преступления, в которых подозревается сотрудник Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД, касаются статьи 327 п. 2 b) Уголовного кодекса Молдовы "Злоупотребление положением", а также статьи 243 п. 3 b) "Отмывание денег".

"Обыски прошли сегодня в рабочем кабинете, по месту жительства подозреваемого, а также у его сообщников", - добавили в прокуратуре.

По итогам проверок сотрудник Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД и представитель экономического агента задержаны на 72 часа и помещены в изолятор Национального антикоррупционного центра.

Антикоррупционный центр провел обыски в штаб-квартире Таможенной службы>>>

Представитель экономического агента сотрудничает со следствие и полностью признал свою вину.

В понедельник в Молдове прошли также обыски в штаб-квартире Таможенной службы страны и на одном из КПП. По итогам проверок задержали шестерых человек.

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