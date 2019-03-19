Молдова в огне: кто виноват в массовых пожарах

Ежедневно в службу спасения поступают звонки о возгорании сухой растительности. Пламя не щадит ни столицу, ни районы.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям при МВД Молдовы призывает граждан быть внимательными во время пребывания на природе.

Сильный ветер и повышенные температуры воздуха способствуют быстрому распространению огня на больших территориях.

Пожар в Кодру тушили пять пожарных расчетов - видео>>>

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу, в большинстве случаев возгорание сухой растительности происходит из-за небрежности человека - непотушенной сигареты или тлеющей золы, оставленной после пикника.

"В некоторых случаях пожары происходят в результате намеренного поджога. Например, если хозяева земель хотят избавиться от больших площадей сухой растительности", - добавила Лилиана Пушкашу.

Собеседница подчеркнула, что из-за сильного ветра локализация пожара в итоге может измениться.

Это доказал последний случай, произошедший воскресенье в городке Кодру. Пожар, который возник на поле, перекинулся на склад с металлическими изделиями. Для того, чтобы потушить пожар, понадобилось пять расчетов.

"На локализацию пожара потребовалось два часа. Своевременное вмешательство позволило избежать масштабных последствий", - рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожары на полях в Молдове пока не привели к человеческим жертвам. Однако в ведомстве отмечают, что из-за частых случаев возгорания сухой растительности приходится задействовать большое количество пожарных расчетов. Это, по словам Лилианы Пушкашу может помешать в ситуации, , когда возникают пожары с более высокой степенью опасности.

Статистика пожаров

Согласно данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, за сутки помощь спасателей понадобилась в 98 случаях по тушению возгораний сухой растительности. Самая тяжелая обстановка в селе Новые Саратены, Теленештского района, где сгорело 30 гектаров. Подобные инциденты зарегистрированы в городе Каушаны, Каларашского района, а также в селе Коропчаны, Теленешсктого района, и в Кишиневе.

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