Обыски в Налоговой службе Молдовы: есть задержанные

В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел рассказали, с чем связаны проверки в налоговой.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Обыски в Налоговой службе Молдовы проходят во вторник. К настоящему моменту задержаны двое граждан, один из которых сотрудник структуры, заявил Sputnik замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Виталие Бусуйок.

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"Обыски проходят. Пока по этому уголовному делу задержаны двое граждан, один из которых сотрудник Налоговой службы. Насколько мне известно, речь идет о рядовом работнике", - сказал собеседник.

По его словам, прокуроры расследуют уголовное дело по двум статьям - мошенничество на сумму в миллион леев и уклонение от уплаты налогов на сумму в три миллиона леев.

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