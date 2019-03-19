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Обыски

Дело о миллионах: чем закончились обыски в Налоговой службе Молдовы - видео

© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS
Происшествия
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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел подвела итоги обысков в Государственной налоговой службе Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Итоги обысков в Государственной налоговой службе Молдовы: по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны двое человек, а еще двое находятся в статусе подозреваемых.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел ведет расследование на основе подозрений в уклонении от уплаты налогов и мошеннических действия, совершенных с 2018 года по настоящий момент ответственными лицами двух компаний, зарегистрированных в приднестровском регионе", - отметили в ведомстве.

Сотрудник Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Архивное фото
© Photo: Facebook / PCCOCS
Обыски в Налоговой службе Молдовы – реакция структуры

Правоохранители выяснили, что с 2018 года два экономических агента указывали неверные данные о доходах и расходах. Таким образом, они не уплатили налоги на сумму, превышающую три миллиона леев.

"Затем для получения прибыли ответственные лица указанных предприятий подавали документы с искаженными данными на получение возмещения НДС. Таким образом, они нанесли ущерб госбюджету на сумму примерно в миллион леев", - отметили в прокуратуре.

Выяснилось, что эти предприниматели действовали через сотрудника Государственной налоговой службы, который и должен был подготовить необходимые документы.

"Сегодня сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел совместно с офицерами Службы информации и безопасности провели обыски по месту жительства ответственных лиц упомянутых компаний, в офисах этих предприятий, а также в рабочем кабинете одного из сотрудников Налоговой службы", - отметили в прокуратуре.

К настоящему моменту, как подчеркнули в ведомстве, на 72 часа задержаны двое человек. Еще столько же фигурируют в деле как подозреваемые.

Percheziții și rețineri pe un dosar de evaziune fiscală și escrocherie
© Photo : Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS
Обыски

Ранее замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Виталие Бусуйок сообщил Sputnik, что среди задержанных - рядовой сотрудник Налоговой службы.

Согласно местному законодательству, виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

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