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Насилие

Тревожная статистика: число насильников в молдавских тюрьмах не снижается

CC0 / Pixabay / ninocare
Происшествия
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Как правило, случаи сексуального насилия происходят с людьми, которые хорошо знакомы друг с другом: либо в семье, либо в кругу друзей или сожителей.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Каждый пятый осужденный в Молдове - насильник. Такие данные приводит Генеральная прокуратура Молдовы. По информации ведомства, в 2018 году совершено 611 преступлений на сексуальной почве, в 115-и случаях преступники уже получили приговор в виде тюремного заключения.

Анастасия Коврова
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Как сообщают в Генпрокуратуре, накануне 49-летний житель района Криулень осужден на 15 лет лишения свободы за действия сексуального характера по отношению к пятилетней девочке, проживающей по соседству. Насилие над ребенком продолжалось на протяжении года. Преступник выбирал время, когда мать девочки работала на огороде. Преступление вскрылось после того, как ребенок рассказал обо всем воспитателю в детском саду. Фигурант так и не признал свою вину.

Еще один шокирующий случай произошел в Унгенах, где молодой человек изнасиловал собственную мать. Суд Унген недавно приговорил его к 11 годам тюремного заключения.

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В прокуратуре отмечают, что статистика преступлений, связанных с сексуальным насилием, приобрела тревожный характер. Как правило, такие случаи происходят с людьми, которые хорошо знакомы друг с другом: либо в семье, либо в кругу друзей или сожителей. Вне зависимости от того, раскаялся или нет преступник в своем деянии, прокуратура требует для него максимального срока заключения.

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