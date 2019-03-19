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Тройное ДТП в Страшенском районе: есть пострадавшие - жуткие фото

© Sputnik /
Происшествия
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43301

По данным полиции, три человека попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло близ населенного пункта Буковец.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Кошмарная авария в Страшенском районе: во вторник после обеда столкнулись сразу три автомобиля. Пострадали три человека.

ДТП в Страшенском районе
© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
ДТП в Страшенском районе

"Примерно в 15.20 на трассе Кишинев-Страшены возле населенного пункта Буковец столкнулись три авто. Водитель машины Lincoln, совершая обгон, не удостоверился в безопасности маневра, и врезался в автомобиль Fiat, который от удара вылетел на другую полосу и столкнулся с Ford Transit", - сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Кристина Викол.

ДТП в Страшенском районе
© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
ДТП в Страшенском районе

По ее словам, в результате аварии водитель Lincoln, а также водитель и пассажир Fiat получили различные травмы. "Их доставили в районную больницу Страшен в отделение хирургии. Водитель Ford Transit не пострадал", - сказала она.

ДТП в Страшенском районе
© Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
ДТП в Страшенском районе

Представитель полиции отметила, что все водители прошли алкотекст, результаты которого оказались отрицательными.

Ведется следствие.

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