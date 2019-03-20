Детали громкого дела "Таможня": сколько человек предстанут перед судом

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией будут ходатайствовать в суде о предварительном аресте пятерых из шести задержанных по делу "Таможня".
"Речь идет о руководителе управления Таможенной службы Молдовы, двух инспекторах КПП Скуляны, а также двух посредниках. Еще одного таможенного инспектора, который на данный момент находится в больнице, прокуроры будут настаивать поместить под домашний арест", - отметили в прокуратуре.
Там также подчеркнули, что один из фигурантов дела признал вину.
Заседание суда намечено на среду.
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В понедельник в штаб-квартире Таможенной службы и на одном из КПП республики прошли многочисленные обыски, по итогам которых задержали ответственного за управление базами данных, трое инспекторов и двое посредников. Они подозреваются в систематическом получении денег за удаление из информационной системы данных о регистрации автомобилей с иностранными номерами.
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