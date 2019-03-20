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Коррупционный скандал в Молдове: НАЦ сообщил о новых задержаниях

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Новые детали в деле муниципального центра общественного здоровья Кишинева: число фигурантов достигло 32 человек.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Число фигурантов скандального дела, в котором замешаны сотрудники муниципального центра общественного здоровья Кишинева, увеличилось. Задержана главный бухгалтер одной из столичных компаний, которая подозревается в активной коррупции, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

Женщина якобы перечислила деньги сотрудникам центра для получения заключения о прохождении курсов санитарно-гигиенической подготовки, а также по проекту строительства объекта, связанного с питанием. Ее задержали на 72 часа и поместили в изолятор НАЦ.

"На данный момент по этому делу 32 человека (служащие и представители компаний) находятся в статусе подозреваемых или обвиняемых, 13 граждан задержаны и арестованы", - отметили в антикоррупционном центре.

С чего все началось

В муниципальном центре общественного здоровья в Кишиневе 7 февраля прошли массовые обыски.

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На тот момент по этому делу проходило 25 человек, 11 из которых задержали. Речь идет о сотрудниках муниципального центра общественного здоровья Кишинева. В НАЦ пояснили, что "они подозреваются в том, что систематически вымогали и получали деньги лично или через посредников от различных физических и юридических лиц за оказание ряда услуг".

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Скандальное видео, которое взбудоражило страну

Позже Антикоррупционный центр обнародовал видео, снятое скрытыми камерами, установленными в ряде кабинетов муниципального центра общественного здоровья Кишинева.

На кадрах видно, как сотрудники центра общественного здоровья берут взятки, а потом обсуждают в довольно неприятных выражениях граждан, которые передавали им деньги.

Как "работали" чиновники - фигуранты следствия

По данным следствия, санитарные инспекторы и ряд руководителей центра требовали взятки за выдачу авторизаций и санитарных сертификатов. Своеобразную таксу они установили и за то, чтобы не проводить проверки и не указывать нарушения, выявленные в ходе внепланового контроля. Кроме того, фигуранты дела подозреваются и в других преступных деяниях.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В ходе следствия установлено, что некоторые инспекторы составляли фиктивные петиции по некоторым нарушениям, после чего вызывали экономических агентов в офис Центра общественного здоровья и вымогали деньги, чтобы не проводить проверки на месте и не доводить дело до штрафов", - отметили в НАЦ.

За свои услуги подозреваемые систематически требовали от тысячи до нескольких тысяч леев.

Возбуждено более сотни уголовных дел по фактам активной и пассивной коррупции.

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