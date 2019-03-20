Коррупция с размахом: что ждет задержанного сотрудника МВД

Дело, в котором фигурирует сотрудник Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД республики: судьи высказались по ходатайствам прокуроров.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Столичный суд поместил под домашний арест фигурантов уголовного дела, по которому, в частности, проходит сотрудник Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД Молдовы (SPIA).

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"Судьи высказались по ходатайствам прокуроров по поводу мер пресечения, примененных к обвиняемым по делу "SPIA", - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Инстанция частично удовлетворила требование стороны обвинения. Так, руководитель одного из управлений Службы внутренней защиты и противодействия коррупции, а также представитель некой компании получили по 30 дней домашнего ареста.

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После изучения заключения инстанции прокуроры решат будут ли они опротестовывать решение суда.

В понедельник в Службе внутренней защиты и противодействия коррупции МВД страны прошли обыски. По итогам проверок задержаны два человека, один из которых служащий этой структуры. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния, злоупотреблении положением и отмывании денег.

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