12:13 21 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Водительские права

Водительские права в Молдове: сколько стоит получить удостоверение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
168 0 0

Бизнес на водительских правах: житель Молдовы хотел помочь купить удостоверение и заработать на этом, а рискует получить тюремный срок.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В Молдове ужесточили борьбу с бизнесом на водительских правах - купить документ стало гораздо тяжелее. Однако, несмотря на это, в сводках Национального антикоррупционного центра (НАЦ) то и дело мелькают сообщения о задержании за взятку при получении данного рода удостоверения. Один из последних случаев произошел в Единцах.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Creative_Media_Imaging
В Молдове меняется процедура выдачи водительских прав

Некий мужчина подозревается в том, что потребовал и ему передали 850 евро за то, что он поможет получить водительские права категории "B". По словам заявителя, подозреваемый вместе с несколькими другими гражданами пообещал, что сможет повлиять на членов экзаменационной комиссии.

"Шпаргалка" ХХI века не помогла сдать экзамен на водительские права - видео>>>

"Мужчина задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, то ему грозит до шести лет тюрьмы", - отметили в НАЦ.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Без водительских прав: в Молдове началась "охота" на пьяных водителей
Что грозит тем, кто торгует водительскими правами в Молдове
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фото концерта Натальи Орейро в рамках Unforgettable tour в Молдове
Жаркие танцы: Наталья Орейро заговорила по-молдавски - эксклюзивные фото
Встреча Кирилла Вышинского и Татьяны Москальковой перед заседанием суда
Вышинский поговорил с Москальковой перед заседанием суда - видео
Население Кишинева
Население Кишинева: цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться