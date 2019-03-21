Водительские права в Молдове: сколько стоит получить удостоверение

Бизнес на водительских правах: житель Молдовы хотел помочь купить удостоверение и заработать на этом, а рискует получить тюремный срок.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В Молдове ужесточили борьбу с бизнесом на водительских правах - купить документ стало гораздо тяжелее. Однако, несмотря на это, в сводках Национального антикоррупционного центра (НАЦ) то и дело мелькают сообщения о задержании за взятку при получении данного рода удостоверения. Один из последних случаев произошел в Единцах.

Некий мужчина подозревается в том, что потребовал и ему передали 850 евро за то, что он поможет получить водительские права категории "B". По словам заявителя, подозреваемый вместе с несколькими другими гражданами пообещал, что сможет повлиять на членов экзаменационной комиссии.

"Шпаргалка" ХХI века не помогла сдать экзамен на водительские права - видео>>>

"Мужчина задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, то ему грозит до шести лет тюрьмы", - отметили в НАЦ.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям