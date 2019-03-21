В Кишиневе обстреляли троллейбус: в полиции предоставили подробности

В столичной полиции предоставили детали инцидента, который произошел накануне поздно вечером, когда неизвестный обстрелял троллейбус из пневматики.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, который произошел в среду поздно вечером, когда на проспекте Дачия обстреляли троллейбус, сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

"Звонок в инспекторат полиции столичного сектора Центр поступил примерно в 23.00. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств. Полицейские установили, что в троллейбусе №2 с правой стороны повреждено окно. Предположительно стреляли из пневматического оружия", - сказала собеседница.

Он подчеркнула, что в результате инцидента никто не пострадал. По ее словам, сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личность стрелявшего. Кроме того, специалистам нужно будет определить ущерб от действий злоумышленника.

К слову, это не первый раз, когда в Кишиневе стреляют по троллейбусам. Аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям