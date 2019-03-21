В Молдове избили депутата парламента Сергея Сырбу: в каком он состоянии

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Депутата от фракции Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу избили в четверг в одном из столичных кафе, информацию Sputnik подтвердил источник в правоохранительных органах.
"Полиция разбирается", - рассказал источник.
По информации местных СМИ, на депутата напал гражданский активист Павел Григорчук. Сообщается, что Сырбу получил травму головы и госпитализирован в больницу.
"Думаю, что более подробно должны высказаться органы полиции", - заявил в комментарии Sputnik пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.
Директор института скорой помощи Михай Чокану заявил Sputnik, что Сырбу помещен в отделение нейрохирургии.
"Он находится в институте скорой помощи, в отделении нейрохирургии и пробудет здесь несколько дней. У него черепно-мозговая травма. Больше никаких деталей на данный момент нет", - сказал Чокану.
Григорчук прокомментировал инцидент в социальных сетях. По его словам, между ним и Сырбу произошла небольшая словесная перепалка. Григорчук назвал демократа предателем. Активист отметил, что Сырбу оскорбил его "публично в присутствии людей, которые находились на террасе у кафе".
Григорчук написал, что в кафе есть видеокамеры. "Чтобы избежать любые спекуляции, они могут опубликовать видео, на котором будет видно, что не было драки. Я просто дал ему пощечину. Мне нечего скрывать", - заключил он.
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