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Сергей Сырбу

В Молдове избили депутата парламента Сергея Сырбу: в каком он состоянии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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После первого заседания парламента Молдовы нового созыва избили одного из депутатов: инцидент прокомментировали в полиции и больнице.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Депутата от фракции Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу избили в четверг в одном из столичных кафе, информацию Sputnik подтвердил источник в правоохранительных органах.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Полиция разбирается", - рассказал источник.

По информации местных СМИ, на депутата напал гражданский активист Павел Григорчук. Сообщается, что Сырбу получил травму головы и госпитализирован в больницу.

"Думаю, что более подробно должны высказаться органы полиции", - заявил в комментарии Sputnik пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.

Директор института скорой помощи Михай Чокану заявил Sputnik, что Сырбу помещен в отделение нейрохирургии.

"Он находится в институте скорой помощи, в отделении нейрохирургии и пробудет здесь несколько дней. У него черепно-мозговая травма. Больше никаких деталей на данный момент нет", - сказал Чокану.

Григорчук прокомментировал инцидент в социальных сетях. По его словам, между ним и Сырбу произошла небольшая словесная перепалка. Григорчук назвал демократа предателем. Активист отметил, что Сырбу оскорбил его "публично в присутствии людей, которые находились на террасе у кафе". 

Григорчук написал, что в кафе есть видеокамеры. "Чтобы избежать любые спекуляции, они могут опубликовать видео, на котором будет видно, что не было драки. Я просто дал ему пощечину. Мне нечего скрывать", - заключил он.

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